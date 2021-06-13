الغرافة يتجه للتخلي عن خدمات الدبابة

قررت إدارة نادي الغرافة القطري، التخلي عن خدمات لاعبها الدولي الجزائري عدلان قديورة بعدم تجديد عقده مع الفريق.

وكشف وسائل إعلام عربية، أن المدرب الجديد لنادي الغرافة، الإيطالي أندرياس تراما تشوني، طالب بالاستغناء عن جميع لاعبي الفريق المحترفين.

وعليه لن تبادر إدارة النادي القطري، بعرض عقد جديد على الدولي الجزائري، الذي يتواجد في نهاية عقده مع الفريق.

يذكر أن عدلان قديورة (35 عاما)، انضم لنادي الغرافة صيف 2019، وشارك الموسم المنصرم في 22 مباراة ساهم خلالها في تسجيل هدف واحد، ومنح تمريرة حاسمة.