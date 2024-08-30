الغرافة يجهز عرضا للاعب ريال مدريد تمهيدا لرحيل براهيمي

أكدت تقارير إعلامية قطرية، اليوم الجمعة، أن إدارة نادي الغرافة القطري، تحضر عرضا للاعب ينشط في صفوف ريال مدريد.

تحسبا لتعويض رحيل اللاعب الدولي الجزائري، المنتهي عقده مع الفريق، ياسين براهيمي.

ووفقا لما ذكره موقع “أخبار الكرة القطرية” اليوم الجمعة، عبر منصة “إكس”، فإن لاعب ريال مدريد، داني سيبايوس، مرشح للانضمام إلى نادي الغرافة، لتعويض رحيل براهيمي.

للإشارة، يملك اللاعب، ياسين براهيمي، 3 عروض من أندية خليجية، هم: ناديا السد والعربي القطريين، وعرض إماراتي من نادي العين.

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تقارير صحفية | داني سيبايوس لاعب ريال مدريد مرشح للانضمام إلى نادي الغرافة من أجل تعويض رحيل ياسين ابراهيمي#دوري_نجوم_أريدُ pic.twitter.com/LPPOYys6u1

— اخبار الكرة القطرية (@Akooora) August 30, 2024