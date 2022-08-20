بلفوضيل وبولاية يتوصلان إلى إتفاق مع الغرافة القطري

أعلنت إدارة الغرافة، اليوم السبت، إلى توصلها لإتفاق مع الدوليان الجزائريان اسحاق بلفوضيل وفريد بولاية للإنضمام إلى الفريق القطري.

وقالت أن الثنائي الجزائري سيتعاقد مع نادي “الفهود” القطري وسيعلن على الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

كما نشرت إدارة النادي القطري صورة للثنائي على الصفحة الرسمية على “تويتر” برفقة ألوان الفريق، في انتظار حسم الصفقة وتقيدم الثنائي لوسائل الاعلام.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]