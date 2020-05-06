الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة تدعو الحكومة لمنع المنتجات المحلية من استيرادها 

دعا من ولاية ميلة رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة عبد القادر قوري، الحكومة التعجيل بإعداد قائمة اسمية للمنتجات المحلية قصد توقيف استيرادها حماية للخزينة العمومية من نفاذ العملة الأجنبية.

وأضاف المتحدث خلال زيارته لغرفة التجارة والصناعة لولاية ميلة، في تصريح لـ “النهار أون لاين” أن الغرفة الجزائرية تنادي منذ 2015 باقتصاد بديل لإقتصاد الريع.

مستدلا ذات المتحدث بالدعوات التي أطلقت حينها لإنشاء الديوان الوطني للمنتوجات الفلاحية الصحراوية، وهو المطلب الذي جسده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي أمر بانشاء الديوان الوطني للفلاحة الصحراوية لتحفيز الفلاحين والمنتجين والمستثمرين اكثر.

وفي مسألة رفع الحجر، أوضح عبد القادر قوري، أن الغرف ترى بضرورة التقيد الصارم بالإجراءات الإحترازية لضمان الرفع المتدرج للحجر مقرا بصعوبة ما يعانيه الحرفيين والمنتجين والمستثمرين بسبب وباء كورونا كوفيد 19 .