الغزواني: الطريق الذي يربطنا مع الجزائر يعرف حيوية تجارية كبيرة منذ تدشينه

ألقى رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني يلقي كلمة في جلسة النقاش للطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية ”2025 IATF”.

وقال الغزواني ” باسمي وباسم الشعب الموريتاني أقدم خالص الشكر لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة”.

واضاف “إرادتنا المشتركة لبناء افريقيا جعلت موريتانيا عبر استراتيجتها تنوع اقتصادها مما سمح بتعزيز البنى الاقتصادية عالية الجودة”

كما اشاد بالطريق الذي يربط الجزائر بموريطانيا حيث قال في هذا الصدد “بلادي تملك مشاريع طرق كبرى على غرار الطريق الذي يربطنا مع الجزائر الذي الذي يعرف حيوية تجارية كبيرة منذ تدشينه”.