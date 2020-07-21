الغلق الفوري لـ 70 محلا مخالفا للإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا بتيبازة

شنّت مصالح أمن ولاية تيبازة حملة واسعة بالتنسيق مع مصالح التجارة لمراقبة المحلات التجارية و الوقوف على مدى تطبيق واحترام التدابير الصحية.

العملية جاءت في إطار التنفيذ الصارم لتعليمات السلطات الصحية، ذات الصلة بإجراءات الوقائية ضد انتشار وباء كورونا.

أين تمت عملية مراقبة 454 محل تجاري بمختلف بلديات ولاية تيبازة ، أسفرت عن الغلق الفوري لـ 70 محلا مخالفا للإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

كما كشف رئيس خلية الإعلام بأمن ولاية تيبازة لـ “النهار”، أن الحملة متواصلة من قبل مصالح أمن ولاية تيبازة عبر كامل تراب الولاية حماية للمواطنين و الصحة العمومية.