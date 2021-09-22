الغلق الفوري للمجال الجوي أمام الطيران المغربي بدءاً من اليوم

تقرر اليوم الأربعاء، الغلق الفوري للمجال الجوّي الجزائري على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذا، التي تحمل رقم تسجيل مغربي، ابتداء من اليوم، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

واتخذ هذا القرار خلال إجتماع المجلس الأعلى للأمن، الذي ترأسه مساء اليوم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون .

و استهل الرئيس تبون هذا الإجتماع الذي خُصّص لدراسة التطورات على الحدود مع المملكة المغربية، بالنظر إلى استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي، بالترحم وقراءة الفاتحة على روح المرحوم، رئيس الدولة السابق المجاهد عبد القادر بن صالح.