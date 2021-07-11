الغلق الفوري لهذه المحلات وسحب سجلاتها التجارية

أمرت الحكومة اليوم الأحد، مصالح وزارة التجارة بالغلق الفوري للمحلات التي لا تتقيد بالإجراءات الوقائية المعمول بها لمكافحة إنتشار فيروس كورونا.

وجاء في بيان مصالح الوزارة الأولى، “إنه فيما يخص الـمحلات التجارية التي تشهد حالات من التراخي، تكلّف مصالح وزارة التجارة باستئناف عملياتها الرقابية على مستوى الـمحلات والأسواق، برفقة القوة العمومية، والقيام فورا بغلق الـمحل التجاري وسحب سجله التجاري، دون الإخلال بتطبيق العقوبات الـمنصوص عليها في التشريع والتنظيم الـمعمول بهما ضد الـمخالفين.”

وفي المقابل، شددت الحكومة على ضرورة تعزيز نظام الرقابة من قبل المصالح المختصة على مستوى الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية. وذلك من خلال تطبيق العقوبات الـمنصوص عليها في التنظيم الـمعمول بهما ضد المخالفين بكل الشدة التي تمليها خطورة الوضع، يضيف البيان.