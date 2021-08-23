الغلق الفوري والنهائي لقناة “الجزائرية وان”

قررت وزارة الإتصال اليوم الإثنين الغلق الفوري النهائي لللقناة التلفزيونية الجزائرية وان لعدم إحترامها لمتطلبات الأمن العام وكذا المتابعات القضائية في حق مؤسسي ومسيري القناة.

وأوضح بيان مشترك لوزارة الاتصال وسلطة ضبط السمعي البصري غلق قناة الجزائرية وان بسبب خروقات أحد شركاء القناة تتعلق لقانون النشاط السمعي البصري. والمتضمن منع شراء أسهم في أكثر من قناة تلفزيونية، إلى جانب المتابعات القضائية وصدور مذكرة توقيف.

وأضاف البيان إلى أمر بالقبض من قبل العدالة الجزائرية في حق الإخوة مالكي ومؤسسي ومسيري هذه القناة.ويتعلق الامر بمخالفة قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر من جهة وتبييض الأموال من جهة أخرى.

وجاء قرار الغلق وحسب ما يخوله لها القانون رقم 14-04 المتعلق بنشاط القطاع. وكذا حرصا منها على ضمان احترام مقتضيات قوانين الجمهورية وتنظيماتها سارية المفعول.

وبهذا تقرر الوقف الفوري والنهائي لقناة “الجزائرية وان” وتطلب من وزارة الاتصال سحب الاعتماد من القناة، وتنفيذ قرار غلقها نهائيا.

ومباشرة بعد تلقي وزارة الإتصال طلبا خاصا من قبل سلطة ضبط السمعي البصري يقضي بالغلق الفوري والنهائي لقناة “الجزائرية وان” تدعو الجهات المختصة إلى تنفيذ قرار السلطة.