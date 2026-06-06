الغلق الفوري وسحب رخصة الاستغلال لفندق بالعاصمة بعد تدنيس العلم الوطني

أمرت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية بمباشرة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بالتنسيق مع السلطات الولائية المختصة وهذا بتنفيذ إجراء الغلق الفوري وسحب رخصة الاستغلال للمؤسسة الفندقية المسماة ذو لقاسي اوتال The Legacy Hotel بالعاصمة، وهذا عقب حادثة تدنيس العلم الوطني على مستوى المؤسسة الفندقية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه “في إطار الحرص على احترام القوانين والتنظيم المعمول بها في تسيير المؤسسات. الفندقية، وفور علمها بحادثة مساس برموز الدولة وتدنيس العلم الوطني على مستوى المؤسسة الفندقية. المسماة ذو لقاسي اوتال The Legacy Hotel ببلدية حيدرة بولاية الجزائر.باشرت وزارة السياحة والصناعة التقليدية في اتخاذ كافة الإجراءات المخولة. لها للتقصي في هذه الحادثة والوقوف على حيثياتها”.

وفي هذا الإطار أسدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية تعليماتها بالتنقل الفوري إلى عين المكان وتشكيل لجنة. تحقيق ميدانية على رأسها المفتش العام بالوزارة و مديرة السياحة والصناعة التقليدية بولاية الجزائر. قصد استقصاء الوقائع وإعداد تقرير مفصل بشأنها.

وعليه عقدت الوزيرة اجتماعاً خصص لدراسة نتائج المعاينة الميدانية، حيث تم اتخاذ التدابير المناسبة. وتم الحرص على التطبيق الصارم لأحكام التشريع والتنظيم الساري المفعول، كما تم هذا الشأن. تم مباشرة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بالتنسيق مع السلطات الولائية المختصة. وهذا بتنفيذ إجراء الغلق الفوري وسحب رخصة الاستغلال.

وأكدت وزارة السياحة والصناعة التقليدية في بيانها على التزامها الصارم بضمان احترام القوانين والأنظمة. المؤطرة للنشاط الفندقي، وعدم التساهل مع أي سلوك أو تصرف من شأنه المساس برموز الدولة أو الإخلال بالالتزامات. وأخلاقيات المهنة المفروضة على المؤسسات الفندقية والملزمة باحترامها للقوانين. والتنظيم وأخلاقيات المهنة، تحت طائلة التطبيق الصارم للإجراءات القانونية السارية المفعول.

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