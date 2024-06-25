الغلق المؤقت للأسواق الأسبوعية للمواشي بسوق اهراس

قررت السلطات الولائية لولاية سوق اهراس غلق الأسواق الأسبوعية للمواشي عبر كافة تراب الولاية مؤقتا.

القرار جاء في إطار نظام المراقبة المتخذ لمتابعة الأمراض الحيوانية، وعلى إثر تسجيل حالات لإنتشار مرض الجلد العقدي المعدي لدى الأبقار بولاية سوق أهراس. والذي يعتبر مرض فيروسي يصيب الأبقار بواسطة النواقل (الحشرات). أين أعلن والي ولاية سوق أهراس عن الغلق المؤقت للأسواق الأسبوعية للمواشي عبر كافة إقليم الولاية.

كما أشار الوالي إلى أنه على جميع المربين عن إخطار المصالح الفلاحية للولاية. عند تسجيل أو ظهور أي حالة لأعراض هذا المرض. في حين تعمل مصالح الولاية على اتخاذ كافة التدابير الاستعجالية الوقائية لمنع انتشار هذا المرض.