الغلق المؤقت للطريق الولائي رقم 133 بالدرارية في العاصمة

قرر الوالي المنتدب للمقاطعة الادراية للدرارية اليوم الإثنين الغلق المؤقت للطريق الولائي رقم 133، الواقع بإقليم بالمقاطعة. وجاء هذا القرار بسبب حدوث انزلاق أرضي الناتج عن الامطار المتساقطة في الأيام الاخيرة.

وأوضح بيان مصالح الوالي المنتدب ان إنهيار أرضي “مصرف مياه الأمطار” وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 133 بالدرارية0. وذلك إثر التقلبات الجوية الأخيرة، الأمر الذي أصبح يشكل خطرا على مستعمليه.

وبهذاتقرر غلق الطريق وتحويل حركة المرور عبر الطريق الإجتنابي الثاني، و كذا الطريق الوطني رقم 63 وصولا إلى الرحمانية ثم السويدانية”. كما أن أعمال إعادة تهيئته جارية بالتنسيق مع مصالح مديرية الأشغال العمومية.