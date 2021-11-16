الغلق المؤقت لمحطة نقل المسافرين ببئر مراد رايس

أعلن الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس عن الغلق المؤقت لمحطة نقل المسافرين في بئر مراد رايس.

وذلك إثر تساقط الحجارة على مستوى هذه المحطة بسبب التهاطل المستمر للأمطار بغزارة كبيرة طيلة الفترة المنصرمة.

وجاء هذا القرار تطبيقا لتعليمات والي العاصمة، حفاظا على سلامة مستعملي المرفق المعني وتفاديا للخطر المحدق بانزلاق المزيد من الأحجار و الأتربة.

كما تم أيضا غلق المحلات المتواجدة بهذه المحطة، و تضييق الطريق على مستوى النهج المقابل لها ( شارع محمدي).

في انتظار نتائج الخبرة التي باشرتها الجهات المختصة فور وقوع الإنهيار.

وعليه طلب الوالي المنتدب من المواطنين ومستعملي الطريق تفادي سلوكه واجتناب الإقتراب من المحطة و محيطها.

كما وجه هذا الأخير الإعتذار على الإزعاج الذي تسببه هذه الإجراءات، أين طلب من الجميع إحترام الإشارات الموضوعة و إرشادات مصالح الأمن المتواجدة بعين المكان.