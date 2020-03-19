الغلق النهائي لقاعة الطاسيلي للأفراح بعنابة والمتابعة القضائية لصاحبها

كشفت مصالح ولاية عنابة، اليوم الأربعاء، بأنه سيتم الغلق النهائي لقاعة الأفراح الطاسيلي، وفتح تحقيق عاجل حول حادثة إقامة عرس في وقت منع فيه فتح مثل هذه القاعات.

وحسب بيان للولاية، تحوز “النهار أونلاين” على نسخة منه، فإن صاحب هذه القاعة أو القائمين على العرس لا يحوزون على أي تصريح أو رخصة إستغلال سارية المفعول.

وتم اتخاذ هذا الإجراء، وفق القرار رقم 598 المؤرخ في 16 مارس 2020، والذي يتضمن المنع المؤقت لممارسة نشاطات إستغلال مؤسسات التسلية والترفيه على مستوى كل من بلدية عنابة، بما فيها قاعات الحفلات.

ويأتي ذلك، ضمن إجراءات الحكومة لمحاربة انتشار فيروس كورونا، وهو ما تطلب متابعة صاحب القاعة قضائيا.

وللإشارة فقد تجمع ليلة أمس مواطنون للمطالبة بوقف هذا العرس، الذي يهدد سلامة وأمن المواطنين، خاصة بعد رواج بعد المعلومات بأن من بين الحاضرين أشخاص ينحدرون من الولايات التي سجل بها إنتشار كبير للفيروس.