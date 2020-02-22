الغنوشي يتلقى دعوة رسمية لزيارة الجزائر

تلقى رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، راشد الغنوشي، دعوة رسمية لزيارة الجزائر.

كشف رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، راشد الغنوشي، عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، عن لقاء جمعه يوم أمس الجمعة مع سفير الجزائر بتونس، عزوز باعلال.

وأوضح الغنوشي أنه تلقى خلال هذا اللقاء دعوة رسمية لزيارة الجزائر، كما وجه سفير الجزائر بتونس التحية باسم الشعب الجزائري والبرلمان لرئيس المجلس، مؤكدا أن “تونس والجزائر شعب واحد وتربطهما علاقات تاريخية وأخوية أزلية”.

وأكد رئيس المجلس أن العلاقات المثالية بين البلدين “ستكون نموذجا ودافعا لتوحيد الصفّ المغاربي وتحقيق الاستقرار في المنطقة”.

كما نوه بمجهودات الجزائر في دعم تونس، وأثنى على التعاون القائم بين البلدين، داعيا الى تعزيز المبادلات التجارية والاقتصادية وتقوية العلاقات البرلمانية.