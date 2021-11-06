الغني المختال والرجل الحكيم.

اشتهر احد الأثرياء في مدينته بالكرم والسخاء الشديد فكان يساعد كل المساكين والمحتاجين والفقراء ، وكان لديه خير ومال كثير وثروة طائلة، ولكن كانت له عادتان سيئتان فقد كان يتفاخر علي المساكين والمحتاجين وهم يعطيهم الصدقات،

فإذا جاءه احد الفقراء يطلب منه درهماً كان يقول له بصوت مرتفع أمام الناس : هل ترغب في درهم واحد فقط ؟ أنا لا أعطي درهماً فقط، خذ هذه الدراهم العشرة ..

ولذلك نفر منه الفقراء وكانوا لا يحبونه علي الرغم من انه يتصدق عليهم بسخاء وكرم طوال الوقت، حتّي وصلوا أنهم كانوا يتمنون لو يكف عن مساعدتهم حتّي لا يتفاخر عليهم بين الناس بهذا الشكل المهين، ولكن الثري لم يعدل عن هذه العادات السيئة،

وذات يوم قرر أحد الأشخاص أن يلقن هذا الثري المتفاخر درساً لا ينساه أبدا ويعلمه أن ما يفعله سئّ للغاية ويعد خطأ كبيرا يضيع أجره وثوابه عن الله سبحانه وتعالي، جلس هذا الشخص في يوم من الأيام في الطريق الذي يمر به الغني كعادته، وارتدي ملابس بالية قديمة ممزقة ووضع أمامه كوباً صغيراً فارغاً واخفي جزء منه في التراب، ثم انتظر حتي مر من أمامه الغني وقال له : يا أخ العرب هل يمكن أن تضع لي درهماً في هذا الكوب؟ ففعل الغني مثلما يفعل في كل مرة وضحك بصوت مرتفع قائلاً في تفاخر : أنا سوف أملأ هذا الكوب بالكامل بدراهم ودنانير كثيرة، و نادا على أحد أتباعه و آمره أن يملى هذا الكوب بدراهم وبالفعل بدأ الرجل يضع درهماً تلو الآخر حتّي وضع مئة درهم ولكن الكوب لم يمتلئ.

فأمسك الرجل بكيس الدراهم وأفرغه كله في الكوب ولكن دون فائدة أيضا، فلم يمتلئ الكوب، فقال له الفقير : إن الكوب لم يمتلئ يا سيدي، نظر له الغني قائلاً : ولكن أنا أموالي نفذت تماماً و أصبح أمرا عباً ثقيلا فأجابه الرجل : هل تعلم لماذا ؟

ثم رفع الكوب فوجده مثقوباً من أسفله و قد حفر تحته حفره عميقة .. ثم قال له الرجل : لقد ابتلعت هذه الحفرة كل أموالك،