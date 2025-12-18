الغواصة “Krasnodar” وقاطرة الإنقاذ البحرية “Altay” الروسيتان ترسوان بميناء الجزائر

رست، اليوم الخميس بميناء الجزائر، المفرزة التابعة للأسطول العسكري الروسي، المتكونة من الغواصة “Krasnodar” والقاطرة البحرية للإنقاذ “Altay”، في توقف يدوم أربعة أيام.

وهذا في إطار تجسيد برنامج التعاون العسكري الجزائري-الروسي لسنة 2025.

وحسب بيانٍ لوزارة الدفاع الوطني، قام قائد المهمة والوفد المرافق له، خلال هذا التوقف، بزيارة مجاملة لقائد الواجهة البحرية الوسطى بمقر القاعدة البحرية بالجزائر بالناحية العسكرية الأولى، وتناولت المحادثات سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي وتعزيز تبادل الخبرات بين البحريتين الجزائرية والروسية.

في هذا السياق، سيتم تنظيم زيارات متبادلة بين إطارات من القوات البحرية الجزائرية وطاقم المفرزة الروسية، ستسمح بتبادل المعارف المكتسبة في الميدان البحري. كما سيشمل برنامج التوقف تنظيم نشاطات ثقافية وسياحية لفائدة أفراد طاقم المفرزة الروسية.