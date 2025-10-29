الغول: “أحلم بتقمّص ألوان المنتخب وأتمنى تحقيق ذلك قريبا”

كشف لاعب شباب قسنطينة، نسيم الغول، عن طموحه في حمل قميص المنتخب الوطني، معتبرا ذلك حُلما بالنسبة له.

وصرّح اللاعب الغول، في حوار للصفحة الرسمية لشباب قسنطينة: “أعمل بجهد لإظهار إمكاناتي الحقيقية، وحاليا لم أبلُغ قمة مستواي بعد”.

كما أضاف: “هدفي الأول هو تقديم أفضل ما لديّ لشباب قسنطينة، وأتمنى بعدها تلقي دعوة المنتخب الوطني”.

وتابع نسيم الغول: “حمل قميص المنتخب الوطني، يعتبر حلم بالنسبة لي، وأتمنى أن يتحقق ذلك قريباً”.