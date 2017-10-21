فجّر تعيين، رابح ماجر، مدربا للمننتخب الوطني، غيرة العديد من اللاعبين القدامي والمدربين الذين استنكروا تهميشهم وتوقعوا الفشل للناخب الوطني.
مدرب أجنبي أو محلي.. الأمر سواء بالنسبة لبعض اللاعبين القدامي الجزائريين والمدربين، فقد انتقدوا ماجر بشدة، رغم أنه مدرب محلي.
وفي وقت كان الجميع يطالب بمدرب محلي في المنتخب الوطني وإعادة الإعتبار للمحليين، إلا أن تعيين ماجر لم يعجب الكثيرين.
بلومي وموسوني لم يفوتا الفرصة لإظهار غيرتهما وأكدا عبر تلفزيون “النهار” أنهما قادران على قيادة المنتخب الوطني
وقال بلومي أنه مهمش، لأنه ليس إبن العاصمة، بينما أكد موسوني أنه وأبناء جيله مهمشون من قبل مسؤولي “الفاف”.
أما الحارس الأسبق للخضر نصر الدين دريد، فقد أكد هو الآخر عبر “النهار” أنه بإمكانه النجاح في تدريب الخضر وتنبئ بالفشل لماجر،
حيث نصحه بمنصب إداري في “الفاف”، واعتبر تنصيب ماجر مدربا للمنتخب الوطني خطأ وقعت فيه “الفاف”.
حاج عدلان، هو الآخر لم يخف امتعاضه من تنصيب ماجر مدربا للخضر، حيث أكد أمس الجمعة أن إيغيل مزيان الأحق بتدريب المنتخب الوطني.
بينما اللاعب الأسبق لشباب بلوزداد عرفات مزوار، فقد اكتفى بالقول :” ربما رانا غالطين فيه..”، في إشارة إلى أن ماجر لايصلح ليكون مدربا للمنتخب.
أما خالد لونيسي، فقد تساءل متى ستعطى الفرصة له وللاعبين من جيله للعمل في المنتخب الوطني، مثلما أعطيت الفرصة لماجر ومناد.
التعليقات (3)
ces personnes au pluriel qui crtiquent Madjer, ne peuvent jamais atteindre son talent
ما ورد عن الدكتور مصطفى محمود ” الله سبحانه وتعالى يعلم أن الفضيلة لا يمكن أن تأتي بقرار وزاري وأن العفة لا يصنعها مرسوم ملكي وأن تقوى القلوب لن يحققها دستور …
الله يريد تقوى القلوب لا تقوى الألسن ولا يريد نفاق الكلمات إنما صدقها ويريد منا الله أن يكون ضمير كل واحد منا هو حكومته ولا يريد أبداً أن تكون ضمائرنا مكبلة في يد جبار ولو كان هذا الجبار قريباً أو حاكماً علمانيا أو إسلامياً ولو حتى نبياً … قال تعالى في كتابه الكريم :”فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (21) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ”.
خبر عاجل: حسب مصدر موثوق المحترفون غاضبون و ممتعضون بعد تعيين سوبر ماجر ناخبا وطنيا و يعتبرون ذلك إهانة لهم و مكافأة له جراء شتمه و التقليل من شأنهم و التشكيك في انتماءهم طيلة العشرية الآخيرة و يطلبون منه القبول بالعمل معه الإعتذار و التصريح بأن ما قاله كان عملا كيديا يراد منه تكسير نجاح الرئيس الفاف السابق الذي سبب له و لأمثاله مرضا نفسيا أدى بهم الى …..