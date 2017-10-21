فجّر تعيين، رابح ماجر، مدربا للمننتخب الوطني، غيرة العديد من اللاعبين القدامي والمدربين الذين استنكروا تهميشهم وتوقعوا الفشل للناخب الوطني.

مدرب أجنبي أو محلي.. الأمر سواء بالنسبة لبعض اللاعبين القدامي الجزائريين والمدربين، فقد انتقدوا ماجر بشدة، رغم أنه مدرب محلي.

وفي وقت كان الجميع يطالب بمدرب محلي في المنتخب الوطني وإعادة الإعتبار للمحليين، إلا أن تعيين ماجر لم يعجب الكثيرين.

بلومي وموسوني لم يفوتا الفرصة لإظهار غيرتهما وأكدا عبر تلفزيون “النهار” أنهما قادران على قيادة المنتخب الوطني

وقال بلومي أنه مهمش، لأنه ليس إبن العاصمة، بينما أكد موسوني أنه وأبناء جيله مهمشون من قبل مسؤولي “الفاف”.

أما الحارس الأسبق للخضر نصر الدين دريد، فقد أكد هو الآخر عبر “النهار” أنه بإمكانه النجاح في تدريب الخضر وتنبئ بالفشل لماجر،

حيث نصحه بمنصب إداري في “الفاف”، واعتبر تنصيب ماجر مدربا للمنتخب الوطني خطأ وقعت فيه “الفاف”.

حاج عدلان، هو الآخر لم يخف امتعاضه من تنصيب ماجر مدربا للخضر، حيث أكد أمس الجمعة أن إيغيل مزيان الأحق بتدريب المنتخب الوطني.

بينما اللاعب الأسبق لشباب بلوزداد عرفات مزوار، فقد اكتفى بالقول :” ربما رانا غالطين فيه..”، في إشارة إلى أن ماجر لايصلح ليكون مدربا للمنتخب.

أما خالد لونيسي، فقد تساءل متى ستعطى الفرصة له وللاعبين من جيله للعمل في المنتخب الوطني، مثلما أعطيت الفرصة لماجر ومناد.