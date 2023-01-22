قناة النهار الغيرة من الإنسان الناجح بقلم قناة النهار نشر في 22 جانفي 2023 - 16:38 ببساطة شارك غرِّد أرسل 143 0 الغيرة من الإنسان الناجح إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/gCaZ2 اقرأ أيضا أمطار مرتقبة على هذه المناطق بداية من مساء الإثنين قناة النهار 14 جانفي قسنطينة: أطفال يبدعون في مجال الروبوت والذكاء الإصطناعي قناة النهار 07 جانفي 2023 .. توقعات إيجابية للوضع الاقتصادي والاجتماعي بالجزائر قناة النهار 02 جانفي صريح جدا: هذه هي أجمل الكلمات التي تلقاها الجزائريون من أحبائهم .. قناة النهار 04 جانفي سهيل قسوم: الجزائر لديها كل الإمكانيات لمضاعفة النمو الإقتصادي والتحدي يبدأ بتشديد السياسة النقدية قناة النهار 02 جانفي أثقل حصيلة في تاريخ الحوادث المنزلية.. وفاة 17 شخصا بغاز أحادي أكسيد الكربون خلال 24 سا قناة النهار 10 جانفي لحظة تشييع جثامين ضحايا الغاز بسطيف قناة النهار 10 جانفي الرئيس تبون يشرف على تدشين ملعب نيلسون مانديلا ببراقي قناة النهار 12 جانفي الثلوج تغلق الطريق الوطني رقم 5 بين برج بوعريريج وبلدية اليشير قناة النهار 19 جانفي الفريق أول السعيد شنقريحة يقوم بزيارة عمل وتفقد إلى ن.ع. الـ 6 بتمنراست قناة النهار 11 جانفي