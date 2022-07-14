الغيني بانغورا يلتحق بصفوف شبيبة الساورة

أعلنت إدارة فريق شبيبة الساورة عبر الصفحة الرسمية للفريق، اليوم الخميس، عن التحاق المهاجم الغيني الخالي بانغورا ليكون جديد الفريق البشاري.

وقالت أن بانغورا وقع على عقد إلكتروني الأسبوع الماضي. قبل أن يصل اليوم إلى بشار، أين تم ترسيم عقده وتقديمه لوسائل الاعلام المحلّية.

وكان اللاعب الذي ينشط كجناح. قد تقمص ألوان النادي البنزرتي التونسي في الموسم الماضي. كما هو من مواليد 8 جانفي 1996.

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