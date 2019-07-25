“الــنّـــــهـــــــار” تنشر حصريا نقاط بيع أضاحي العيد في العاصمة

فيما تم رفع نقاط البيع إلى 129 نقطة بمختلف البلديات

بطاقة الموّال وشهادة التلقيح ضرورية لدخول الموّال إلى نقطة البيع

ستفتح مديرية الفلاحة في العاصمة بالتنسيق مع السلطات الولائية، 129 نقطة لبيع الكباش، تحسبا لعيد الأضحى المبارك عبر 45 بلدية، وهذا تنفيذا لقرار ولائي صدر، أمس، يحدد عملية بيع الكباش لتفادي الفوضى وسوء التسيير.

وقال، أمس، النوي بوعزيز مدير الفلاحة بالعاصمة في اتصال بـ«النهار»، إن الوزارة اتخذت جملة من التدابير

والإجراءات لتنظيم بيع الكباش، حيث يشترط على الموّال أن يكون حاملا لبطاقة موّال وشهادة التلقيح الخاصة

بالكباش ضرورية من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين، مضيفا أنه تم تجنيد 150 بيطري موزعين على كل

البلديات لمراقبة نقاط البيع والأضاحي، وفتح 13 نقطة لبيع الكباش خاصة بالفلاحين، بالإضافة إلى رفع نقاط

بيع الكباش إلى 129 مقارنة بالسنة الماضية، أين بلغ عددها 105 نقطة بيع، حيث تتمثل المواقع في:

الدائرة الإدارية للحراش: بلدية باش جراح على مستوى حي الخروب، بلدية واد السمار على مستوى الملعب

البلدي، وكذا على مستوى بلدية الحراش في عدد من النقاط، المقاطعة الإدارية لبراقي: بلدية سيدي موسى،

بالملعب الجواري المقابل لمدرسة الحي الجديد بوقرة 02، وحي الزواوي على حافة الطريق، طريق الرايس

المحاذي لمقبرة أولاد بلهادي وطريق الأربعاء، بلدية براقي، مساحة بحي المرجة، حي طويلب طريق 12، مساحة

بحي بن طلحة، بلدية الكاليتوس، الطريق الوطني رقم 08 بالقرب من فندق «الأندلس»، سابقاً الطريق الوطني

رقم 08 حوش برواقي، حي المناصرية بالأراضي الفلاحية الشاغرة مقابل 400 مسكن والمستثمرة الفلاحية الجمهورية.

وبالدائرة الإدارية لدرارية بلدية بابا احسن على مستوى السوق الجواري AADL، بلدية خرايسية بالسوق الجواري

الطريق الولائي سيدي بوخريس بلدية الدرارية في السوق الجواري دبوسي وبلدية الدويرة بالسوق الجواري بالطريق الوطني رقم 36.

أما على مستوى الدائرة الإدارية للشراقة، فستكون ببلدية عين البنيان على مستوى حي 11 ديسمبر 1960،

ليدون غرب «بلاطو» الطريق المؤدي إلى جنان نوار اللوز، بلدية الحمامات حي 502 مسكن، بلدية الشراقة

طريق بوزاد على الجهة اليسرى نحو تجزئة بوشاوي 3، بوشاوي 2، وبوشاوي وسط، بلدية أولاد فايت، على

مستوى طريق المفرغة العمومية من جهة اليمين نحو الدويرة.

وبالمقاطعة الإدارية لحسين داي: بلدية القبة على مستوى الطريق الأربعة لابروفال، بلدية المقرية الأروقة الجزائرية سابقا شارع بوجمعة مغني، بلدية بلوزداد على مستوى حي روشاي بوعلام.

وعلى مستوى المقاطعة الإدارية للرويبة، ستكون ببلدية الرويبة على مستوى حي زكار ودغافلة بجوار المقبرة،

حوش الرمل، حي النصر الحميز، حوش فركوس، حوش دوروكس، بالإضافة إلى المستثمرة الفلاحية

الجماعية110 سابقا شعلال، بلدية الرغاية، على مستوى حي الكروش غرب الرغاية، حي علي خوجة، بلدية

هراوة، بعين الكحلة الطريق الوطني رقم 24، مزرعة خميستي، والسوق مقابل 150 مسكن.

وفيما يخص الدائرة الإدارية للدار البيضاء، ستكون ببلدية الدار البيضاء على مستوى المستثمرة الفلاحية

الجماعية رقم 06 سابقا عبان رمضان، المستثمرة الفلاحية الجماعية 05 سابقا قهوة شرقي وتجزئة الحميز 05،

بلدية عين طاية على مستوى زرزورية مزرعة بوقرة قرب المركز البيداغوجي، حي الشهداء مزرعة شاموني، ديار

الغرب مزرعة علي حوري، حي الرمل بجانب مدرسة هواري بومدين، بلدية برج الكيفان على مستوى حي الباخرة

المحطمة، حي قايدي بالقرب من مركز المعاقين، المستثمرة الفلاحية وزان محمد والمجموعة الفلاحية رقم 06

ميموني محمود، بلدية باب الزوار، على مستوى مؤسسة إنتاج الزهور والمساحات الخضراء، بلدية برج البحري

على مستوى مزرعة كبوب، مزرعة درموش ومزرعة بن جديدة، بلدية المحمدية على مستوى قصر المعارض صافاكس.

وبالمقاطعة الإدارية لبئر توتة، ستكون على مستوى بلدية بئر توتة، المستثمرة الفلاحية الجماعية 01 سابقا سي

لخضر، والمستثمرة الفلاحية الجماعية 16، لاتراكو، مركز علي بوحجة، حي الزوبن بابا علي، حوش الراتيل، وحوش الحاج.

وعلى مستوى المقاطعة الإدارية لزرالدة، ستكون ببلدية اسطاوالي، حي بلوطة، طريق سيدي فرج، بلدية معالمة

بطريق بوفاريك، وحي 08 ماي 1945، حي محمد حدادو ونزالي شريف، بلدية الرحمانية، بحي نعمان العمري،

حي سكالانجي، حي أول نوفمبر، حي شنطابة، بلدية زرالدة حي ميلودي موسى زرالدة، بلدية سويدانية، حي

بلوطة، حي جعدي، الربوة البيضاء، شارع إيلول مقران، طريق الدويرة، حي السكنات الطريق الولائي 133.

وبالمقاطعة الإدارية لباب الوادي، تكون على مستوى بلدية بولوغين بديار لخلوة، بلدية رايس حميدو بجنان

عباس «سيدي لكبير»، بلدية واد قريش بالعين الباردة الجهة السفلى وساحة ديار الكهف.

أما فيما يخص المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس، ستكون على مستوى بلدية بئر مراد رايس، المنطقة شبه

الصناعية 04 مقابل فندق «الأروية الذهبية»، جسر قسنطينة، حي مقنوش، حي عين المالحة، حي عين النعجة،

حي الحبقي، سونلغاز 02، حي بيوتيك السمار. بلدية بئر خادم، حي 108 مسكن السوق الجواري تيقصراين طاهر بوشات.

بلدية سحاولة، حوش الطبيب وجنان نجار شارع مصباحي حميدو سحاولة.

وفيما تعلق بالمقاطعة الإدارية لبوزريعة، فستكون على مستوى بلدية بوزريعة حي بوحمام، حي بوسكول، Beausejour، Carnot، بلدية بني مسوس، بسيدي يوسف، والسد بني مسوس.