“الـنّـــهـــار” تنشر معدلات القبول للتخصصات الأكثر طلبا من قبل الحاصلين الجدد على «الباك»

14.50 للالتحاق بأستاذ اللغة العربية في الابتدائي..!

15 من 20 على الأقل للالتحاق بتخصصات الطب، الصيدلة وجراحة الأسنان

قرّرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رفع معدلات القبول للمدارس العليا للأساتذة، وذلك بعد تسجيل الآلاف من الطلبات على التخصصات التي تضمنها تلك المدارس من قبل الحائزين الجدد على شهادة البكالوريا.

حيث تم تحديد معدل 14.50 من 20 للالتحاق بتخصص أستاذ للغة الفرنسية واللغة العربية بالمدرسة الابتدائية.

كشفت مصادر موثوقة لـ«النهار» عن تسجيل آلاف الطلبات للالتحاق بالمدارس العليا للأساتذة، وهذا على

مستوى مصالح معالجة رغبات واختيارات الحائزين الجدد على شهادة البكالوريا 2019، حيث تضمن هذه

المدارس تكوينا للطلبة لمدة 5 سنوات لصالح وزارة التربية الوطنية، وتقدم تكوينا بيداغوجيا وعلميا في مختلف التخصصات.

وبناء على الطلبات الكثيرة، التي تفوق كثيرا قدرة استيعاب تلك المدارس، فقد تقرر رفع معدلات القبول.

وتم تحديد ولأول مرة معدل 14.50 من 20 للالتحاق بكل التخصصات التي تضمنها المدارس العليا

خاصة ما تعلق باللغات الأجنبية للأطوار التعليمية الثلاثة «ابتدائي ومتوسط وثانوي».

من جهة أخرى، أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن المنشور رقم 4 المؤرخ في 22 جويلية 2019،

المتمم لبعض ملاحق المنشور 1 المؤرخ في 18 جوان 2019، والمتعلق بالتسجيل الأولي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا بعنوان السنة الجامعية 2019/2020.

ويتضمن المنشور الذي تحوز «النهار» على نسخة منه، معدلات القبول والتسجيل الأولي في بعض التخصصات

الأكثر طلبا من قبل الحاصلين الجدد على البكالوريا دورة جوان 2019، حيث تم تحديد معدل يساوي أو يفوق

11 من 20 للالتحاق بتخصص علوم التمريض، على أن يكون التسجيل وطنيا، وهو نفس المعدل الذي تم

تحديده للالتحاق بتخصص العلوم السياسية. وتضمن المنشور أيضا، رفع معدل القبول للالتحاق بالمدرسة

الوطنية العليا للعلوم السياسية، ليصل إلى معدل يساوي أو يفوق 13 من 20، فيما تم تحديد معدل 12 من 20

للالتحاق بتخصص علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية. أما تخصص هندسة معمارية، فقد قفز معدل

القبول، ليصل إلى معدل يفوق أو يساوي 14 من 20، على أن يكون معدل الالتحاق بالمدرسة متعددة العلوم

للهندسة المعمارية يساوي أو يفوق 15 من 20. وسيكون الراغبون في الالتحاق بفرع العلوم الطبية على غرار

دكتور في الطب، دكتور في الصيدلة، دكتور في طب الأسنان ملزمين بالتسجيل بمعدل يساوي أو يفوق 15 من 20، فيما تم تحديد معدل القبول للالتحاق بتخصص البيطرة 14 من 20.