تكفل الصندوق الوطني للـتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء بأكثر من 70 حالة طبية مصابة بأمراض القلب والشرايين.

تم التكفل بالمرضى على مستوى وكالته المحلية بولاية خنشلة خلال السنة الماضية، وهذا بعد توقيع إتفاقية بين الوكالة وأحد العيادات المتخصصة.

وبحسب مدير الوكالة، فإن جميع من تم التكفل بهم أجريت لهم عمليات جراحية مستعجلة إضافة لعمليات تعلقت بتشوهات عضلة القلب.

تكلفت الوكالةبكل مستلزمات العملية من إقامة وعلاجات ومراقبة وأدوية، بقيمة مالية بلغت مليار سنتيم .

كما أن مصالح الصندوق قامت بتسديد مستحقات وحدات تصفية الدم خلال العام 2017 .

وذكر الصندوق الوطني، أن الصندوق قام بالتحسيس بخصوص العطل المرضية المفتعلة التي كان الصندوق يتكبد فيها خسائر سنوية.