الـ BRI بتيزي وزو يطيح بعصابة قامت بالسطو  على مركز بريد آيت خليلي في مقلع 

نجحت فرقة البحث والتدخل الـ BRI التابعة لأمن ولاية تيزي وزو، بحر هذا الأسبوع، في الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من أربعة عناصر. مشتبه فيهم في قضية السطو المسلح على مكتب بريد بلدية آيت خليلي، دائرة مقلع تيزي وزو.

وحسب ذات المصالح تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ يوم 19 مارس 2023 أين قام مجموعة من الاشخاص بالسطو على مركز بريد آيت خليلي، دائرة مقلع في تيزي وزو بإستعمال أسلحة نارية.

العملية مكنت من إسترجاع جزء من المبلغ المسروق والمقدر بـ 450 مايون سنتيم كما تم ضبظ الأسلحة النارية وكذا ذخيرة حية إستعملت في عملية السطو.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازقة، عن جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية، استعمال أسلحة ظاهرة، جناية السرقة بظرف التعدد والتهديد والعنف.