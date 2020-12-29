الـ BRI تحجز أكثر من 1كلغ و500 غ من المخدرات قادمة من تلمسان الى تيارت

أخبار الجزائر
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الـ BRI تحجز أكثر من 1كلغ و500 غ من المخدرات قادمة من تلمسان الى تيارت
بقلم م جلباني

تمكتت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية تيارت من حجز كمية معتبرة من المخدرات مع توقيف شخصين.

وعلم من مصادر مطلعة ان عملية الاطاحة بالمروجين تمت اثر معلومات وردت الى ذات المصالح عن قرب دخول مركبتين الى تيارت قادمتين من ولاية تلمسان تحمل كمية معتبرة من الكيف المعالج

وأسفرت العملية عن توقيف سيارة من نوع كونغو تبين لاحقا كانت تُؤّمن الطريق لسيارة نفعية من نوع بوكسار

وإثر توقيف المركبتين ليتم العثور بداخلها على أكثر 1 كلغ و500 غرام من المخدرات.

المتورطان بصدد ترويجها في تيارت بعد إتمام الاجراءات القانونية تم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت.

ليتم إيداعهما بعد ذلك الحبس في انتظار محاكمتهما.


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