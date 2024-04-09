الـ BRI توقف مشتبه فيه في إنشاء ورشة لتصنيع الاسلحة النارية التقليدية وذخيرتها بأم البواقي

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل BRI بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية من توقيف شخص مشتبه فيه في انشاء ورشة سرية لتصنيع الاسلحة النارية التقليدية وذخيرتها الحية والمتاجرة فيها مع حجز سلاح ناري تقليدي و معدات والات مخصصة لذلك.

جاءت القضية على إثر تمكن عناصر فرقة لـ BRI من استقاء معلومة عملياتية مفادها قيام شخص بإنشاء ورشة سرية لصناعة الاسلحة النارية التقليدية وذخيرتها والمتاجرة فيها على مستوى مشته بير لصفر ببلدية هنشيرتومغني دائرة عين كرشة ولاية ام البواقي ، وبتكثيف التحريات والابحاث تم التوصل الى تحديد هوية المشتبه فيه ومكان الورشة ، ومداهمة المكان بعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بالتنسيق مع نيابة محكمة عين فكرون المختصة اقليميا اين تم توقيف المشتبه فيه و تفتيش المحل الذي هو عبارة عن ورشة سرية بجميع معداتها المستعملة في تصنيع الاسلحة النارية التقليدية وذخيرتها الحية ، اضافة الى حجز