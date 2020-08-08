الـ FLN يهنئ العميد بالذكرى الـ99 لتأسيسه

هنأ الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بعجي أبو الفضل فريق مولودية الجزائر بمناسبة الذكرة الـ99 لتأسيسه والمصادف لـ 7 أوت من كل عام.

ونشر الحساب الرسمي للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني على شبكة التواصل الإجتماعي تهنأته التي جاء فيها:

تحية رياضية أخوية

إنه لمن دواعي الغبطة و السرور أن أتوجه لكم و من خلالكم للأسرة الرياضية لنادي مولودية الجزائر بأصدق عبارات التهاني بمناسبة الذكرى 99 لتأسيس النادي قبل شمعة واحدة من بلوغ القرن، و الإحتفال بمئوية النادي.

فتاريخ السابع من اوت يعود كل سنة ببهجة الأنصار و فرحتهم عبر ربوع الوطن، بصناعة لوحات فنية خالدة و إحتفالات قل مثيلها في العالم، ليكون كراكاج المولودية فريدا من نوعه قليل مثله في العالم لا يضاهيه شيء ليأخذنا في رحلة من الزمن عمرها 99 سنة إلى الوراء تذكرنا بلحظات تاريخية، لحظات مؤثرة، كل سعيدة، سوف تبقى راسخة في ذاكرة الجزائر والجزائريين لأن المولودية مفخرة و مكسب تاريخي لكرة القدم الجزائرية و الإفريقية و العالمية.

ففي ذكرى التأسيس لنادي صنع الرجال و كتب التاريخ أقدم تحية خالصة لكل من مر على هذه المدرسة العريقة من أطقم فنية و طبية و تقنية و لاعبين و لمحبيها و كل أمنياتنا اليوم أن يعود للمولودية بريقها الوطني و الإفريقي بكل فروعها الرياضية .

فمدرسة المولودية كانت مدرسة لتربية الأجيال، وتلبية لرغباتهم الرياضية وتوجيها لهممهم العالية إلى الغاية السامية ألا وهي تحرير الجزائر من قبضة الاستعمار الفرنسي، نعم تم طرد الاستعمار وبقيت مدرسة المولودية تنتج الشباب والرجال، معالم ومنارات وقدوات في تخصصهم حتى في احتفالات البحر الأبيض المتوسط التي تزينها ألوان المولودية وغيرها.

و إذ أتمنى لكم التوفيق في تسيير شؤون النادي و حسن تمثيل دولة الجزائر في البطولة القارية و تحقيق المزيد من الألقاب و إحراز المجد و كتابة التاريخ فإنني أجدد عبارات التهاني و التبريكات و التشجيع لكل للجميع على آملين المزيد من الأفراح بالتتويجات و البطولات و الألقاب.

لكم منا فائق عبارات الإحترام و التقدير

دامت الرياضة الجزائرية متألقة على الدوام

#الأستاذ #بعجي_أبو_الفضل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني