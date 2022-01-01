الـ NBA.. وفاة جونز أسطورة كرة السلة

توفي سام جونز، الجناح الأسطوري لبوسطن سلتيكس المتوج عشر مرات بلقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. وهذا عن 88 عاما بحسب ما ذكر متحدث باسم النادي.

كما دخل جونز قاعة المشاهير عام 1984 بعد أن كان مفتاح تألق سلتيكس في الستينيات بمعدل 17.7 نقطة. و4.9 متابعات في المباراة، فحصل على لقب “ذا كلاتش” بسبب إنجازاته في الأوقات الحاسمة من المباريات.

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في حين قال النادي إن جونز توفي مساء الخميس في فلوريدا حيث كان يخضع للعلاج في المستشفى. وأحرز اللاعب الألقاب مع سلتيكس بين 1959 و1966 و1968 و1969. وحده زميله لاعب الارتكاز بيل راسل تفوق عليه في عدد الألقاب 11.

كما أشابر مفوض رابطة الدوري آدم سيلفر: “ستبقى ذكرى سام جونز كأحد أبرع الأبطال في كل الرياضات الاحترافية”.

ووقف لاعبو سلتيكس الجمعة دقيقة صمت قبل فوزهم على مضيفهم فينيكس صنز 123-108. وسحب النادي قميصه الرقم 24 عام 1969 عندما أعلن اعتزاله.

وهو من مواليد 24 جوان 1933، في ويلمينغتون، و لاعب كرة سلة أمريكي سابق أصبح مدرباً بدأ مسيرته الاحترافية في سنة 1957. في حين يبلغ طوله 6 قدم 4 بوصة (1.9 م). كما اعتزل اللعب في 1969.

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