الـ PULA البوتسوانية أغلى من الدينار الجزائري !

تنقلت تشكيلة المنتخب الوطني أمس الجمعة إلى العاصمة البوتسوانية غوبورون تحسبا لمواجهة منتخب بوتسوانا في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2021.

وتعيش دولة بوتسوانا نموّا إقتصاديا كبيرا، حيث تحولت البلاد من واحدة من أفقر البلدان في العالم إلى فئة البلدان المتوسطة الدخل. وحسب أحد التقديرات، تمتلك بتسوانا رابع أعلى إجمالي الدخل القومي في تعادل القدرة الشرائية في أفريقيا.

ويساوي 1 بولا بوتسوانية 12 دينار جزائري، أي ما يعادل 0.83 أورو، و0.93 دولار أمريكي.