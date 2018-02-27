الـ UEFA يجري تعديلات في بطولة دوري أبطال أوروبا !

قام الإتحاد الأوروبي لكرة القدم بإجراء تعديلات في بطولة دوري أبطال أوروبا في نسخته الجديدة بداية من الموسم المقبل 2018/2019.

والبداية ستكون بتأهل 4 أندية بصفة مباشرة لكل من: “إيطاليا، إسبانيا، ألمانيا، إنجلترا”.

فريقان من فرنسا وروسيا (الأول والثاني) يتأهل لدوري المجموعات بصفة مباشرة.

حامل لقب الدوري البرتغالي، الأوكراني، البلجيكي، التركي سيتأهلون بصفة مباشرة لدوري المجموعات.

26 نادي يضمن تأهله بصفه مباشرة لدوري المجموعات بما فيهم حامل لقب البطولة وحامل لقب الأوروباليغ.

البقية ستنافس على 6 مراكز مؤهلة لدوري المجموعات وأي فريق يُقصى من التأهل لدوري الأبطال سيلعب في الأوروباليغ.

تعديل في توقيت المباريات حيث هناك بعض المباريات تلعب على الساعة 18.55 والبعض الأخر على 21.00 بتوقيت الجزائر.