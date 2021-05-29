الـ”pack voyage”.. الجوية الجزائرية توضح !

فنّدت، الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم السبت، كل الأخبار المتداولة في بعض المواقع الإعلامية والتواصل الاجتماعي. الأخبار متعلقة بوضع مصالحها “pack voyage” لصالح الجزائريين الراغبين في دخول أرض الوطن.

وخلال اتصال موقع “النهار اون لاين”، بـ”الجوية الجزائرية”، قالت إن البيان الذي تم تداوله على نطاق واسع “لا أساس له من الصحة”. مشيرا إلى أن مصالح الجوية لا علاقة لها بهذا المنشور. مضيفة أن الهدف من هذا المنشور زرع البلبلة وتغليط الرأي العام.

وتداولت مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، بيان على أساس أنه موقع من قبل مصالح الإتصال والإعلام التابعة للخطوط الجوية. وحسب البيان فإن الأخيرة نشرت كل التكاليف التي يجب ان يدفعها المسافر في حال دخوله إلى الجزائر.

وحسب البيان الذي وصفته الجوية الجزائرية بـ”المفبرك”، فإن تكاليف الـ”pack voyage” جاءت كالآتي، تحاليل “pcr” 100 أورو. إضافة إلى إقامة لمدة 5 أيام كحجر صحي بمبلغ 70 أورو لليلة الواحدة. وأضاف البيان ذاته، أن سعر النقل من المطار إلى الفندق المعني، تبلغ 10 أورو. فيما وصل سعر تحاليل “antigéniques” إلى 30 أورو.