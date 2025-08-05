الـSCLCO تضبط 19 كلغ من المخدرات الصلبة “إكستازي”

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة SCLCO، خلال الأسبوع الماضي، من توقيف 4 أشخاص ينشطون ضمن شبكة إجرامية منظمة ذات امتداد دولي، مع ضبط 49 ألف قرص من المخدرات الصلبة (إكستازي) بوزن إجمالي يقدر بـ 19 كلغ.

وحسب بيان لذات المصالح، نفذت العملية، عقب تحريات ميدانية مكثفة. مكنت من توقيف أحد عناصر الشبكة وكشف أسلوبها الإجرامي، المتمثل في تخزين المخدرات الصلبة داخل مركبة سياحية. يتم ركنها بأحد المرائب على مستوى مدينة الجزائر العاصمة بهدف التمويه. ليتوصل المحققون بعد توسيع دائرة الأبحاث، الى توقيف 3 عناصر آخرين من الشبكة المنظمة.

وأفضت العملية المنفذة تحت إشراف للنيابة المختصة، إلى ضبط واسترجاع مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدر بأزيد من 2.45 مليار سنتيم.

وكذا مبالغ مالية من مختلف العملات الأجنبية قدرت بـ 11.745 أورو - 3619 دولار أمريكي- 8320 دولار كندي – 1015 جنيه أسترليني. و5 مركبات سياحية من مختلف العلامات من عائدات النشاط الإجرامي.

وتم تقديم المشتبه فيهم، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة.