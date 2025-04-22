الـSCLTIS تُفكك شبكتين لتهريب الكيف و تضبط قرابة 4 قناطير من السموم المغربية

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات “SCLTIS”، خلال الأسبوع المنصرم، من تفكيك شبكتين إجراميتين منظمّتين تنشطان في مجال تهريب الكيف المعالج من المغرب نحو الجزائر، وأسفرت العمليتان النوعيتان عن حجز كمية معتبرة من المخدرات قُدّرت بثلاثة قناطير وثلاثة وثمانين 83 كلغ، وتوقيف أحد عشر 11 مشتبهاً فيهم.

وقد جاءت العملية الأولى إثر تحريات ميدانية معمّقة مكنت المحققين من تتبّع تحركات شبكة إجرامية منظمة تنطلق من الأراضي المغربية.

وتمكنت هذه العملية من ضبط شحنة ضخمة تقدّر بثلاثة قناطير وأربعين 40 كلغ من الكيف المعالج، كانت مخبأة بإحكام داخل هيكل شاحنة من الوزن الثقيل، على مستوى محطة للتزود بالوقود بإحدى ولايات الشرق الجزائري. كما تم توقيف سبعة أشخاص ينتمون إلى هذه الشبكة.

وفي عملية ثانية موازية، تمكّنت فرقة من ذات المصلحة من حجز شحنة أخرى من الكيف المعالج، قُدرت بثلاثة وأربعين 43 كلغ وتسعمائة 900 غرام، على مستوى المدخل الجنوبي لمدينة عين وسارة بولاية الجلفة. وكانت الشحنة مخبأة داخل تجاويف مركبة نفعية استُغلت من طرف شبكة إجرامية ثانية، ينطلق نشاطها هي الأخرى من المغرب. وأسفرت هذه العملية عن توقيف أربعة أشخاص محل أوامر بالقبض لتورطهم في قضايا مماثلة.

ومكّنت العمليتان كذلك من حجز واسترجاع وسائل مادية استُعملت في النشاط الإجرامي، شملت شاحنة واحدة من الوزن الثقيل. و أربع مركبات من مختلف الأنواع.إضافة مبلغ مالي قدره سبعمائة وتسعة 709 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام كل من السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، والسيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة، لمواصلة الإجراءات القضائية اللازمة.