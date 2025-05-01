الـVAR تُحدث ثورة في التحكيم الجزائري و وجوه شابة تفرض نفسها في الرابطة الأولى

استعرض رئيس لجنة التحكيم التابعة للإتحادية الجزائرية لكرة القدم، مهدي عبيد شارف، اليوم الخميس، أمام المكتب الفيدرالي، الحصيلة الإيجابية لعمل لجنته.

والتي شهدت تطورًا لافتًا منذ اعتماد تقنية “VAR” في سبتمبر 2024، حيث غطت 102 مباراة، وساهمت بشكل ملموس في تحسين أداء الحكام وتقليل الأخطاء المؤثرة.

ولم تقتصر مجهودات اللجنة على الجانب التقني فقط، بل شملت أيضًا استراتيجية واضحة لتجديد دماء السلك التحكيمي، وحسب ما أوضحه بيان “الفاف” عبر موقعها الرسمي، فقد تم إدماج حوالي 15 حكمًا شابًا في مباريات الرابطة الأولى. أظهروا استعدادًا كبيرًا رغم نقص الخبرة.

ومن جهة أخرى، تم تعزيز التقييم الدوري لأداء الحكام عبر تنظيم ست جلسات تحليل تقني، كما فتحت اللجنة أبوابها لاستقبال مسؤولي الأندية وتقديم التوضيحات حول قرارات التحكيم المثيرة للجدل.

وفي خطوة تحسيسية، نظّمت اللجنة دورات تكوينية حول قوانين اللعبة استهدفت الأندية المحترفة التي رحبت بالمبادرة، على غرار اتحاد العاصمة، شباب قسنطينة، وفاق سطيف وغيرها.

كما استفاد 35 حكمًا شابًا من دورة تكوينية تحت إشراف “فيفا”، في حين يواصل 8 حكام جزائريين تمثيل الجزائر في مختلف البطولات الإفريقية. ما يعكس المكانة المتنامية للتحكيم الجزائري على الساحة القارية.

واختُتم الاجتماع بمصادقة المكتب الفيدرالي على مجموعة من الإجراءات المتعلقة بتسيير الشؤون الإدارية العامة للاتحادية.