الـ”VAR” سيكلف الفاف قرابة نصف مليار كل أسبوع

كشف نائب رئيس لجنة التحكيم، محمد بيشاري، بأن تطبيق تقنية الـ”الفار”، سيُكلف الفاف قيمة مالية كبيرة، خلال كل جولة، إن تم إستغلاله في جميع مُباريات البطولة الوطنية.

وتحدث الحكم الدولي الأسبق للإذاعة الوطنية قائلا اليوم الجمعة :”تكاليف هذه التقنية ستكون 2500 أورو عن كل مُباراة، وهذا دون نسيان تكوين الحُكام المُكلفين بها والذي سيكون في حدود الـ1500 أورو”.

وبعملية بسيطة، فإنه وفي حالة إستعمال “الفار”، في تسعة مُباريات عن كل جولة، فإن الإتحاد الجزائري سيكون مُطالبا بصرف 470 مليون سنتيم كل أسبوع، من أجل ضمان نجاح هذه التجربة التي ستُخلص الحكام في البطولة من ضغط رهيب جدا.