الفائز بكأس العرب للأندية سيشارك في كأس العالم للأندية !

كشف تركي آل شيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، عن وصوله لإتفاق مع الفيفا للإشراف على رابطة أبطال العرب ومنح الفائز بها فرصة المشاركة في كأس العالم للأندية.

وقال آل شيخ، في تصريح تليفزيوني:”خلال الاجتماع الأخير مع أعضاء الاتحاد العربي، طالبت بضرورة عودة مسابقة دوري أبطال العرب للحياة مجددا”.

وأوضح قائلا: “حدث اتفاق بيني وبين رئيس “الفيفا”، بشأن الاعتراف بالبطولات العربية، ليكون الاشراف عليها من قبل مسئولي فيفا”.

وختم حديثه: “من المتوقع بحسب الاتفاق مع رئيس فيفا، أن يشارك بطل المسابقة العربية في كأس العالم للأندية المقبلة، المقرر إقامتها في الإمارات”.