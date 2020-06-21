الفائز يستفيد من دورة تدريبية إحترافية.. تنظيم مسابقة وطنية في التصوير الفوتوغرافي

تنظم المؤسسة الوطنية للتلفزيون الجزائري، مسابقة وطنية في التصوير الفوتوغرافي، بمناسبة الذكرى 58 لعيدي اللاستقلال والشباب.

وتستهدف المسابقة التي تحمل عنوان “صور بلدك”، المصورين الشباب الهواة.

والمسابقة مخصصة للأعمال الفوتوغرافية التي تتناول موضوع الوطن بمفهومه الواسع، وتبرز جماله وتثمن القيم الايجابية فيه، وتضيء على ما يزخر به من تعدد ثقافي وتنوع مناخي.

وتجري المسابقة على مرحلتين، حيث تعرض الصور المشاركة في المرحلة الأولى، عبر صفحات التلفزيون الجزائري على مواقع التواصل الاجتماعي، ليصوت الجمهور على 5 أعمال للتأهل إلى المرحلة الثانية.

وستختار لجنة التحكيم الفائز من بين الخمسة الأوائل، وسيستفيد الفائز في المرحلة الثانية والنهائية، من دورة تدريبية احترافية في التصوير الفوتوغرافي.