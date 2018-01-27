الفاتيكان يعلن رهبان تيبحيرين “شهداء”

أعلن الفاتيكان، اليوم السبت، الرهبان تيبحيرين السبعة الذين قتلوا في الجزائر سنة 1996 “شهداء”.

وذلك في مرسوم أصدره تمهيدا لـ”تطويبهم”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

يأتي هذا بعد أيام قليلة من كشف الصحافة الفرنسية عن موعد إماطة اللثام عن أسباب وفاة رهبان تبحيرين السبعة.

حيث حُدد في الـ 31 من شهر جانفي الجاري.

و خطف إرهابيو “الجيا” الرهبان السبعة الذين من دير “سيدة الأطلس” بمنطقة تبحيرين في المدية في مارس 1996.

وأعلنت الجماعة الإسلامية المسلحة عن مقتلهم في 23 ماي من نفس السنة.

حيث عُثر على رؤوس الرهبان مقطوعة في الـ 30 من نفس الشهر.

وعملية التطويب هي إحدى مراحل التقديس في الطقوس المسيحية الكاثوليكية. حيث يتم تطويب متوفى من طرف الكاهن إذا أتى بمعجزة، ثم يتم تقديسه إذا جاء بمعجزة أخرى.