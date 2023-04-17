الفار بملاعب البطولة الوطنية إبتداءً من الموسم المقبل

كشف رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف” جهيد زفيزف، عن إعتماد تقنية الإعادة بالفيديو “الفار” في مباريات الرابطة المحترفة الأولى، إبتداءً من الموسم الرياضي المقبل.

وحسب ماورد في موقع وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم اللإثنين، فقد قدم نائب رئيس اللجنة الفيدرالية للتحكيم، جمال حمودي، عرض مشروع إستخدام تقنية “الفار” الموسم المقبل في البطولة الاولى المحترفة.

وذلك على هامش، اجتماع المكتب الفيدرالي الشهري للفاف، المنعقد بمقر الهيئة الفيدرالية بدالي إبراهيم.

وأوضح ذات المصدر، أنه تم تعيين لجنة مختلطة تضم حكاما وممثلي مؤسسة التلفزيون الجزائري ومهمتها معاينة ملاعب أندية المحترف الأول.

وكذا تقييم إمكانية عملية استخدام تقنية الفار في كل الملاعب التي ستحتضن مباريات البطولة.