الفاسيليتي…لهذه الانواع من السيارات فقط

سيكون بإمكان زبائن المصنع الجزائري للسيارات من علامة “فيات”، الاستفادة من مركبات عن طريق الدفع بالتقسيط لنوعين فقط، يتم تركيبهما محليا في انتظار تنويع المنتجات المعنية بالتركيب مستقبلا.

وقالت مراجع “النهار أنلاين”، اليوم الثلاثاء، بأن النوعين المعنيين بالبيع بالتقسيط عن طريق قرض بنكي، هما “فيات 500” السياحية صغيرة الحجم ونظيرتها النفعية “DOBLO”، اللتين يتم تركيبهما محليا بالمصنع التابع لمجموعة “ستيلانتيس” الإيطالية الواقع بولاية وهران غربي الجزائر المتربع على مساحة أربعين هكتار.

وتعهد كارسول تافاريز المدير التنفيذي للمجموعة يوم افتتاح المصنع بتاريخ الحادي عشر ديسمبر المتقصي بحضور وزير الصناعة، بأن تصل نسبة صناعة أجزاء السيارة محليا 35% خلال2026 ، بعد إضافة الهيكل المعدني والطلاء “أي سنتين قبل الموعد الذي حددته الحكومة ببلوغ 30%.وأشار آنذاك، إلى أن المجموعة فتحت 50 معرض بيع يديرها 900 موظف لبيع 9 طرازات من علامتي “فيات وأوبل” وتم استيراد 75 ألف سيارة من النوع الأول و3 آلاف من الثاني” لطرحها في السوق الجزائرية خلال 2023 قبل افتتاح المصنع.

ومن المرتقب، أن تقوم عدة بنوك في الجزائر، بالتوقيع على اتفاقيات مع علامة “فيات” لا حقا، حتى يتمكن المواطن من شراء هذا النوع من المركبات بالتقسيط عن طريق قرض بنكي يكون في إطار الصيرفة الإسلامية “المرابحة”.

ويعتبر مصنع “فيات” للتركيب، الأول من نوعه يتم تدشينه في عهد الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، بعد غلق كافة مصانع التركيب التي كانت تنشط في عهد النظام السابق، والتي يتواجد أغلب أصحابها رهن الحبس لاتهامهم بقضايا فساد، على غرار مجمع سوفاك الممثل الحصري لعلامات “فولسفاغن، بورش، سيات”، وسيما موترز لصاحبه محي الدين طحكوت الممثل الحصري لعلامة “هيونداي” وغيرهم.