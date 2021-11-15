الفاف:”الخضر جاهزون لمواجهة بوركينافاسو”

أكدت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم اليوم الإثنين جاهزية الخضر لمواجهة مُنتخب بوركينافاسو المُقررة غدا الثلاثاء.

الحساب الرسمي للفاف على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” نشر صور الحصة التدريبية الأخيرة للخضر.

وجرت الحصة التدريبية بملعب المركز التقني الوطني لسيدي موسى بحضور كل اللاعبين.

وعلق الحساب على الصور:”آخر حصة تدريبية لمحاربينا.. جاهزون لمواجهة بوركينافاسو.. ماذا عنكم؟”.

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