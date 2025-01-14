“الفاف” بالتعاون مع “الكاف” تنظمان ورشة حول الحوكمة بمشاركة الاتحادات القارية

أعلنت الاتحادية الجزارية لكرة القدم “فاف”ّ، اليوم الثلاثاء، عن احتضان الجزائر ورشة عمل للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حول الحوكمة.

وحسب بيان “الفاف” عبر موقعها الرسمي، ستنظم الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بالتعاون مع “الفاف”. ورشة عمل حول الحوكمة، بداية من غد الأربعاء إلى غاية يوم الجمعة، بالجزائر العاصمة، بمشاركة عدد من الاتحادات القارية.

وتهدف هذه الورشة المهمة إلى وضع تدابير فعّالة لتحقيق الاستقرار وتحسين الحوكمة والهياكل المالية داخل الاتحادات الإفريقية.

وأوضحت “الفاف” في بيانها، أن هذه الورشة تهدف إلى وضع تدابير فعّالة لتحقيق الاستقرار وتحسين الحوكمة والهياكل المالية داخل الاتحادات الإفريقية.

كما سيتم على مدار ثلاثة أيام، إشراف كل من إدارتي الشؤون القانونية والمالية التابعتين للكونفدرالية على ورشات عمل تتناول مبادئ الحوكمة الرشيدة، وفقا للوائح النموذجية لـ “الفيفا”و ”الكاف”. إلى جانب الأدوات اللازمة لتطبيق أفضل الممارسات في مجال الحوكمة.

وأشار البيان ذاته إلى أن هذه الورشة سيشارك فيها الأمناء العامون والمدراء الماليون لـ19 اتحادا قاريا. وهي: الجزائر، موزمبيق، ساو تومي وبرينسيب، غينيا الاستوائية، مصر، جنوب السودان، إريتيريا، تونس، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الغابون، جيبوتي، الكاميرون، الكونغو برازافيل، بوروندي، جمهورية إفريقيا الوسطى، جزر القمر، تشاد، مدغشقر، رواندا.

وفي الختام، أكدت “الفاف” أن هذه الورشة تعدُّ فرصة ثمينة لتبادل التجارب ومشاركة أفضل منهجيات العمل بين الاتحادات الأعضاء.