الفاف بوقرة ووزارة الرياضة يُعزون في وفاة بن حمودة

قدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تعازيه الخالصة إثر وفاة لاعب المُنتخب الوطني للاعبين المحليين واتحاد العاصمة، بلال بن حمودة.

كما اعتبر “بيان تعزية” الفاف أن رحيل صانع ألعاب المحليين يُعتبر فاجعة أليمة وشكل صدمة كبيرة للجميع.

خاصة للناخب الوطني للاعبين المحليين، عبد المجيد بوقرة، وكل أطقم وأعضاء المنتخب المحلي.

وسارت وزارة الشباب والرياضة على نفس النهج بتقديمها التعازي لعائلة المرحوم وكل الأسرة الرياضية الجزائرية.