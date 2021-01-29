الفاف بين مطرقة الفيفا وسندان الوزارة !

يتواجد الإتحاد الجزائري لكرة القدم بين مطرقة الإتحاد الدولي للعبة، وسندان وزارة الشباب والرياضة، بسبب التعليمات التي يتوجب عليها تطبيقها قبل الجمعية العامة الإنتخابية.

وأكد عضو المكتب الفيدرالي عمار بهلول صبيحة اليوم الجمعة عبر أمواج القناة الإذاعية الثالثة أن الإتحاد الدولي لكرة القدم يصر على إجراء الجمعية العامة الإستثنائية لإعتماد نصوص قانونية جديدة، وتكييف القوانين الأساسية للفاف.

في حين تصر وزارة الشباب والرياضة على عدم المساس بالنصوص القانونية للجمعيات العامة، قبل إجراء الجمعية العامة الإنتخابية المزمع إجرائها شهر مارس المقبل.