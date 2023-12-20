الفاف تأجل مراسم قرعة دور الـ 32 و الـ 16 من كأس الجزائر

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف” عبر بيان لها ، اليوم الأربعاء، عن تأجيل مراسم قرعة دور الـ 32 و الـ 16 من كأس الجزائر.

وقالت الفاف “على إثر الحادث المأساوي الذي أغرق النادي وعائلة مولودية البيض في حالة حداد يوم الأربعاء 20 ديسبمر 2023 التي راح ضحيتها من بين أعضاء هذا النادي.

وكانت الفاف قد أعلنت عن تأجيل جميع، مباريات نهاية الأسبوع، بكل أصنافها.

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