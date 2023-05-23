الفاف تؤكد اعتمادها على تقنية الـ VAR في نصف نهائي الكأس

كشفت الفاف في بيان اليوم لها، عبر الموقع الرسمي، أنها ستعتمد على تقنية “الفار” خلال مباراتي نصف نهائي كأس الجمهورية.

كما أكّدت أنها تحصلت بشكل رسمي على موافقة من الفيفا، لاستخدام تقنية الفيديو في إشارة إلى تجديد تأكيداتها على تنشيط المباراتين المقبلين بملعبي ميلود هدفي بالنسبة لمباراة شبيبة الساورة وأولمبي الشلف. مباراة، نجم مقرة وشباب بلوزداد التي ستنشّط بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة. بالاعتماد عل ذات التقنية.

وقالت الفاف أن التقنية جزء من مشروع تحسين التحكيم في الجزائر، التي سيترأسها مهدي عبيد شارف وجمال حيمودي نائب رئيس هيئة التحكيم.

وختم أن الملاعب مستوفية لشروط والمعايير المطلوبة لتطبيق هذا النظام.

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