الفاف تؤكد خوض الخضر لتربصهم المقبل بقسنطينة

كشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم السبت، عن تغيير برنامج التربص المقبل للخضر، للمرة الثانية، بنقله إلى قسنطينة.

ونشرت “الفاف” بيان عبر موقعها الرسمي، أكدت من خلال، خوض المنتخب الوطني تربصه الخاص بشهر سبتمبر الجاري بمركب “الشهيد حملاوي” بقسنطينة.

كما أوضحت الفاف، بأن هذا القرار جاء بعد تدخل وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، الذي امر بوضع ملعب “حملاي” تحت تصرف الخضر.

وعلى ضوء هذا القرار، قام الطاقم الفني للمنتخب الوطني، وعلى رأسهم جمال بلماضي، اليوم السبت، بمعاينة ملعب “الشهيد حملاوي”.

ومن المقرر أن تقسم كتيبة المنتخب الوطني خلال تربصهم هذا، بفندق الجيش بقسنطينة، مع ضمان لهم جميع الظروف الملائمة لانجاح تربصهم.

ووجهت الفاف، وعلى رأسها الامين العام منير دبيشي، شكرها لوزير الشباب والرياضة، ووزارة الدفاع الوطني على تعاونهم.

يذكر ان تربص المنتخب الوطني، سيجري في الفترة ما بين 4 إلى 12 سبتمبر، تتخلله مواجهة تنزانيا، يوم 6 سبتمبر بملعب “حملاوي” برسم الجولة الأخيرة من تصفيات “كان 2023″، ومباراة ودية أمام السنغال بالعاصمة دكار، يوم 12 من الشهر الجاري.