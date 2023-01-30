الفاف تؤكد مواصلة قندوسي مغامرته مع المحليين في الشان

أكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، مواصلة الدولي الجزائري أحمد قندوسي، مغامرته مع محليي الخضر في منافسة الشان.

ونشرت الفاف بيانا عبر موقعها الرسمي، أكدت من خلاله تلقيها موافقة الكاف لمواصلة قندوسي مغامرته مع المحليين في الشان.

كما كشفت الفاف، تلقيها مراسلة من مسؤول مسابقات الكاف، سامسون أدامو، أوضحت فيها موقفها من اللاعبين الذين حصلوا على عقود احترافية خلال الشان.

وأكدت هذه المراسلة، بأن أي لاعب يوقّع عقدا احترافيا خلال الشان، من حقه مواصلة المشاركة رفقة منتخب بلده إلى غاية نهاية الشان.

واضافت ذات المرالسة، بأن الهدف الرئيسي من منافسة الشان، هو السعي لتطوير المسار الرياضي للاعبين المحليين.

يذكر أن لاعبي المنتخب الوطني، أحمد قندوسي، وكريم عريبي، ظفرا بعقد احترافي، في كل من الأهلي المصري، والدمام السعودي على التوالي خلال هذا الشان.