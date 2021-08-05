الفاف تباشر التحضير للجمعيات العامة الانتخابية للرابطات الثلاث

عقد الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” اجتماع تنسيقي، لدراسة العديد من النقاط، أبرزها التحضير للجمعيات العامة الانتخابية للرابطة المحترفة لكرة القدم، رابطة الهواة، ورابطة ما بين الجهات.

وترأس رئيس الفاف، شرف الدين عمارة، هذا الاجتماع، إلى جانب نائبيه عمار بهلول، ويسين بن حمزة، والسكرتير العام للفاف.

وبحضور كل رئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار، رئيس رابطة الهواة علي مالك، بالإضافة لرئيس رابطة ما بين الجهات بن مجبر.

وسيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، اقتراح ورقة طريق لتنظيم الجمعيات العامة الانتخابية للرابطات الثلاث، قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2021-2022.